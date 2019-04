Paris

Mit Trauer haben viele Menschen aus der ganzen Welt den Brand der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame verfolgt – viele von ihnen in Livestreams auf Plattformen wie Youtube. Dort allerdings bekamen Zuschauer, die beispielsweise den Livestream von CBS oder France 24 sahen, für kurze Zeit zusätzliche Informationen zu den Terroranschlägen am 11. September 2001 angezeigt, wie unter anderem „The Verge“ berichtet – obwohl es dazu keinen inhaltlichen Zusammenhang gibt.

Die angezeigten „Knowledge Panels“ sind eigentlich Teil von Youtubes Bemühungen, die Verbreitung von falschen Informationen auf der Plattform zu verhindern, in dem sie Kontext liefern. Die Funktion wurde 2018 eingeführt und blendet bei einer kleinen Zahl an Themen, die oft Ziel von Falschinformationen sind, zusätzliche Informationen aus Wikipedia oder der Encyclopædia Britannica ein. Als Beispiele nannte Youtube damals Videos zur Mondlandung oder den Bombenanschlag in Oklahoma im Jahr 1995.

Algorithmen haben Probleme

Wahrscheinlich, so ein Experte gegenüber dem Guardian, habe die Software die Bilder der brennenden Kathedrale für die brennenden Türme des World Trade Centers gehalten. In einem Statement sagte Youtube, die Panels würden algorithmisch ausgelöst „und unsere Systeme treffen manchmal die falsche Entscheidung“. Die Anzeige wurde deaktiviert.

Das Beispiel zeigt erneut, dass Algorithmen derzeit noch nicht fehlerfrei in der Lage sind, gewisse Inhalte in Videos zu erkennen. Deutlich wurde das zuletzt im Zuge des Terroranschlags in Neuseeland. In dem Fall hatte die von Facebook eingesetzet künstliche Intelligenz den Livestream des Attentäters nicht gemeldet.

Von RND/asu