Auf den „ Nintendo Directs“ kündigt Nintendo regelmäßig Neuigkeiten an. Dabei handelt es sich um Videopräsentationen zu bestimmten Inhalten und Franchises des Unternehmens. Am Mittwoch, den 27.02.2019, widmet sich Nintendo in einer speziellen „ Pokémon Direct“ ganz den beliebten Taschenmonstern. Fans erhoffen sich dabei den langerwarteten ersten Trailer zu Pokémon Switch 2019. Wo Sie den Livestream zur Pokémon Direct 2019 sehen können, verraten wir Ihnen hier.

Pokémon Direct heute im Livestream

Der Livestream zur „ Pokémon Direct“ von Nintendo startet heute um 15 Uhr und ist lediglich für ein paar Minuten angesetzt:

• Datum: 27. Februar 2019

• Uhrzeit: 15 Uhr

• Länge: 7 Minuten

Hier gibt es den Livestream zum Pokémon Day

Den Livestream zur Pokémon Direct können Fans und Interessierte auf dem YouTube-Channel von Nintendo oder auf der offiziellen Website verfolgen – hier geht es zur Übertragung.

Pokémon Switch 2019: Gibt es erstes Gameplay zu sehen?

Was Nintendo im Detail zeigen wirst, ist bisher noch nicht bekannt. Wahrscheinlich ist jedoch, dass Pokémon-Fans erstmals mehr über das kommende Pokémon Switch 2019 erfahren werden, den offiziellen Nachfolger von Pokémon Sonne und Mond. Damit einhergehen würde auch die 8. Pokémon-Generation.

