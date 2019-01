Los Angeles

Die Nominierungen sind raus – die Oscars stehen quasi vor der Tür. Die Spannung ist groß: Hochgehandelt wird das Schwarz-Weiß-Drama „Roma“ von Alfonso Cuarón, das die sehr persönliche Geschichte einer Familie im Mexiko der 70er Jahre erzählt. In der Historien-Groteske „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ über Intrigen am Hof der britischen Queen Anne Stuart setzt der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos dagegen auf schrille Farben und schräge Charaktere. Beide Filme sind mit zehn Nominierungen die diesjährigen Oscar-Favoriten. Sie haben unter anderem Chancen auf Auszeichnungen in den Kategorien Bester Film, Kamera und Regie.

Die deutsche Oscar-Hoffnung

Insgesamt wurden am Dienstag acht Werke in der Top-Sparte „Bester Film“ nominiert. Dazu gehören auch „BlacKkKlansman“, „Bohemian Rhapsody“, „A Star Is Born“, „Green Book – Eine besondere Freundschaft“, „Vice: Der zweite Mann“ und der Blockbuster „Black Panther“ über schwarze Superhelden. Damit brachte es überhaupt zum ersten Mal in 91 Jahren Oscar-Geschichte eine Comicbuch-Verfilmung zu einer Nominierung in der Spitzenkategorie des besten Werks.

Auch Deutschland hat bei der Oscarverleihung am 24. Februar vielleicht Grund zum Jubeln. Mit dem Künstlerporträt „Werk ohne Autor“ könnte der deutsche Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck den zweiten Auslands-Oscar nach Deutschland holen – zwölf Jahre nach seinem Triumph mit dem Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“.

