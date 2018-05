Hamburg

In einem Gleisbett nahe der Haltestelle Baumwall haben Mitarbeiter der Hochbahn in Hamburg die Leiche eines 14-Jährigen gefunden. Wie genau, der Junge gestorben ist, ermittelt nun die Polizei. Erste Erkenntnisse der zuständigen Beamten deuten darauf hin, dass es sich bei dem Toten um einen U-Bahn-Surfer gehandelt haben könnte. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Immer wieder riskieren vor allem Jugendliche ihre Leben, wenn sie sich an fahrende Bahnen klammern und versuchen, auf deren Dächern zu stehen.

Im vergangenen Jahr hatte die Hamburger Polizei von mehreren Fällen berichtet, in denen Jugendliche sich beim „Surfen“ teils lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hatten. So erlitt im Juni 2017 ein 27-Jähriger lebensgefährliche Kopfverletzungen, nachdem er betrunken auf das Dach eines Waggons der U-Bahnlinie U1 geklettert war. Nur wenige Monate später verletzte sich ein 16 Jahre alter U-Bahn-Surfer schwer, als er auf dem Dach einer U-Bahn stehend gegen eine Fußgängerüberführung prallte.

Auch in Berlin gibt es immer Surfer, die auf den oberirdischen Bahnstrecken auf die Waggons klettern. Die Gruppe „Berlin Kidz“ etwa bringt sich mit lebensgefährlichen Stunts immer wieder in Gefahr. Werden die jungen Menschen erwischt, müssen sie mit Strafen von bis zu 50.000 Euro rechnen oder mit Haftstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

Von RND/dpa