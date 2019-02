Mainz

Nach dem tödlichen Messerangriff auf Mia in Kandel hat die Polizei seit Anfang vergangenen Jahres an 22 Tagen insgesamt rund 17 000 Demonstranten begleitet. Dabei seien in der pfälzischen Kleinstadt mehr als 8600 Beamte insgesamt rund 57 000 Stunden im Einsatz gewesen, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. An den einzelnen Tagen habe es bis zu fünf Kundgebungen, Demos und andere Veranstaltungen gegeben, heißt es im Innenministerium.

Die Kreisverwaltung spricht von rund 60 Kundgebungen allein 2018. Die meisten Teilnehmer kamen am 3. März 2018 - 4500 Menschen gingen an dem Tag auf die Straße. Derzeit verhindert eine Baustelle weitere Kundgebungen.

„Die Polizeieinsätze waren nach meinem Urteil zu jeder Zeit verhältnismäßig“, sagte Lewentz. Die CDU hatte das Thema mit Blick auf einen Polizeieinsatz am 12. Januar in den Ausschuss eingebracht. Initiativen, die Gegendemonstrationen zum oft als rechtspopulistisch kritisierten „Frauenbündnis Kandel“ organisieren, hätten den Einsatz angeprangert. Er sei „einseitig, gewaltorientiert und unverhältnismäßig“ gewesen, heißt es in der CDU-Vorlage.

Rund 50 Demonstranten gehörten der organisierten Antifa an

Bei der Demonstration seien auch rund 50 Personen der organisierten Antifa gewesen, sagte Lewentz. Einige Demonstranten hätten versucht die Absperrung der Polizei zwischen den beiden Lagern zu überlaufen und sich dabei mit hochgehaltenen Bannern verdeckt. Die Polizei ermittle, habe aber noch keine Verdächtigen ausgemacht. Die Staatsanwaltschaft ermittle zudem nach einigen Anzeigen gegen die Polizei.

Einige CDU-Abgeordnete warfen der SPD vor, sich im Zusammenhang mit den Demonstrationen nicht ausreichend von der organisierten Antifa zu distanzieren. Lewentz und SPD-Abgeordnete wiesen dies zurück. „Wir sind alle - hoffe ich - Antifaschisten“, sagte Lewentz. Er habe aber keinen Grund ein gutes Wort für die organisierte Antifa einzulegen.

Acht Jahre und sechs Monate für Mias Mörder

In Kandel hatte ein vermutlich aus Afghanistan stammender Flüchtling Ende Dezember 2017 seine Ex-Freundin Mia erstochen. Ein Gericht verurteilte ihn deshalb nach Jugendstrafrecht wegen Mordes rechtskräftig zu acht Jahren und sechs Monaten Gefängnis.

„Selten war die Polizei Rheinland-Pfalz mit einer Einsatzlage so nachhaltig und andauernd beschäftigt, wie mit der nun schon über ein Jahr andauernden Lage in der Folge eines Tötungsdeliktes in Kandel“, stellte die Gewerkschaft der Polizei fest.

Von RND/dpa