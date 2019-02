Kiel

Die Polizei ist Freund und Helfer – diesen Spruch hat eine 99 Jahre alte Kielerin wörtlich genommen und die Beamten in einer recht ungewöhnlichen Notsituation kontaktiert. Die alte Dame sei am Montag mit ihrem Rollator auf der Polizeistation Elmschenhagen aufgetaucht und habe um Hilfe gebeten, weil ihr Trimmrad nicht mehr funktioniere, teilte die Polizeidirektion Kiel am Dienstag mit.

Sie habe erklärt, dass sie nicht wisse, wer ihr sonst helfen könnte -- und erweichte so wohl das Herz der Polizisten: Zwei Beamte begleiteten die Frau nach Hause. Dort stellte sich heraus, dass der Schaden recht überschaubar war: Lediglich die Trainingsintensität war zu hoch eingestellt. Die Polizisten konnten helfen – und die Seniorin nun wieder Fahrrad fahren.

Von RND/dpa