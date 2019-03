Hannover

Die Beerdigung geriet zur letzten Party: Die Fans von Prodigy-Sänger Keith Flint kamen am Freitag im punkigen Outfit und bunt kostümiert, um Abschied von ihrem Idol zu nehmen. Über die sozialen Medien hatten sie sich in der Grafschaft Essex verabredet.

Der mit Blumen geschmückte Sarg des Musikers wurde in einem schwarzen Leichenwagen zur St. Mary’s Churcch in Bocking gefahren. In der Kirche waren laut „Vip.de“ nur Familie und enge Freunde zugelassen.

Außer Flints Ehefrau Mayumi Kai nahmen auch die Bandmitglieder Keith Palmer und Liam Howlett an der Trauerfeier teil. An der Kirchenmauer legten Fans Blumen und Briefe an Flint ab.

Keith Flint wurde 49 Jahre alt. Er war am 4. März leblos in seinem Haus in Dunmow, in der Grafschaft Essex, aufgefunden worden.

