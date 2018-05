Am Samstag wird es die Frage sein, die immer wieder gestellt wird. Hält die Ehe zwischen Meghan Markle und Prinz Harry? Rolf Seelmann-Eggebert, Adelsexperte des Norddeutschen Fernsehens, ist überzeugt: “Das kann halten – und zwar sehr lange.“

Zunächst nicht überzeugt

Dabei war Seelmann-Eggebert zunächst gar nicht überzeugt, dass die Verbindung von Dauer ist. „Als ich mir das angesehen habe, dachte ich nur, es werde für Harry eine weitere Episode.“ Seine Sympathie hat Meghan Markle gewonnen, als sie sich bei einer Veranstaltung zu afrikanischen Themen geäußert hat. „Das war ein geschliffener Vortrag, frei gehalten und da habe ich sofort gedacht, das ist es.“

Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle. Quelle: dpa

Meghan und Harry werden nach dem Ja-Wort ihre Freiheiten haben. „Harry ist ein Lausbub, das hat man ja in den vergangenen Jahren immer wieder mal gesehen und er hat es auch gerne zur Schau getragen“, sagt der Adelsexperte.

Im englischen Königshaus sind die Aufgaben klar verteilt. In der Thronfolge steht Harry, nachdem sein Bruder bereits selbst drei Kinder hat, inzwischen an sechster Stelle. „Da kann er freier agieren, das wird auch dem Paar helfen.“, so Seelmann-Eggebert.

15 Familienmitglieder repräsentieren

Im Hause Windsor haben etwa 15 Mitglieder der königlichen Familie Repräsentationsaufgaben zu übernehmen. Meghan und Harry gehören dazu. „Zumeist sind es Patenschaften für Vereine und Projekte“, weiß Seelmann-Eggebert. Einen Rekord dürfte in der Hinsicht Königinnengemahl Prinz Philip halten, der sich allerdings von den öffentlichen Aufgaben zurückgezogen hat. „Er hat sicher um die 700 Patenschaften betreut“, sagt der Adelsexperte.

Die englische Königin Elizabeth II. ist bekannt für ihren trockenen Humor. Quelle: Christel Köster

In Rathenow erzählte der Journalist noch mehr Geschichten rund um das englische Königshaus. „Hofberichterstatter“ hat ihn einst die Spiegel-Redaktion getauft und meinte das durchaus zweideutig.

„Als ich Anfang der 1970er Jahre nach England kam, wollte ich versuchen, den deutschen TV-Zuschauern das Verständnis der Briten zu ihrem Königshaus näher zu bringen.“ Es entstanden zahlreiche Filme. Später eine vierteilige Reihe, in der er – nach hartnäckiger Nachfrage – auch Prinz Charles interviewen durfte.

Kein Fünf-Uhr-Tee

Keineswegs sei es aber so, dass er bei der Ankunft in London von einer Limousine des Hofes abgeholt werde und bei Elisabeth II. zum Fünf-Uhr-Tee antritt. „Die Königin gibt keine Interviews, auch mir nicht. Sie hat mir vielleicht 20 Mal die Hand gegeben.“

Experte für Königshäuser Rolf Seelmann-Eggebert wurde als Sohn des Rechtsanwalts und Geheimen Justizrats Walther R. Seelmann-Eggebert geboren. Sein Patenonkel war der Erbprinz des Hauses Sachsen-Altenburg, Georg Moritz von Sachsen-Altenburg. Nach dem Abitur 1956 am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Hannover studierte Rolf Seelmann-Eggebert Soziologie, Völkerrecht und Ethnologie in Bristol, München, Hamburg, Hannover und Göttingen. Im April 1978 wurde er ARD-Fernsehkorrespondent und Studioleiter in London. Dort trat Rolf Seelmann-Eggebert im gleichen Jahr erstmals als Adelsexperte auf. Er berichtet über den 30. Geburtstag von Charles, Prince of Wales. Von 1985 bis 1992 schuf er mit Regisseur István Bury die elfteilige Reihe „Königshäuser“ über die europäischen Monarchen. Seelmann-Eggebert kommentierte alljährlich die Liveübertragung von Trooping the Colour im Ersten sowie von 1981 bis 2015 die Last Night of the Proms im NDR-Fernsehen, letztere auch im Hörfunk.

Ein paar Geheimnisse rund um die Königin kennt Seelmann-Eggebert aber auch. „Wenn man in einer Famlienrunde mit ihre zusammensitzt, kann es passieren, dass sie plötzlich Winston Churchill imitiert. Das kann sie so exakt von der Stimmlage und Mimik, es erstaunt ihr Umfeld immer wieder.“

Geschichten aus dem Nähkästchen

Eine hübsche Anekdote gibt es auch von der Eröffnung der neuen britischen Botschaft in Berlin. Seelmann-Eggebert war dabei. Als die Queen in seiner Nähe war, fragte er sie, was denn wohl ihr Sohn Charles von dem Gebäude halten würde. Charles ist sehr kritisch im Umgang mit Architekten.

Die Queen blickte Seelmann-Eggebert von oben herab an, überrascht, dass es ein Reporter gewagt hatte, sie zuerst anzusprechen. Dann sagte sie kurz und trocken: „He isn’t here, is he?“. Übersetzt: „Er ist nicht da, oder?“

Im Buckingham Palace ist die Queen nicht immer. Quelle: Andreas Heimann

Warum sitzen am Samstag auch so viele Deutsche vor dem Fernseher und lassen sich von den bunten royalen Bildern aus England so überwältigen? „Das hat etwas damit zu tun, dass jeder Märchen mag. Und hier geht es ja wirklich zu, wie im Märchen.“ Das fasziniere jeden.

Er selbst bezeichnet sich nicht als Royalisten. „Ich bin Demokrat und lebe gerne in einer Republik.“ Allerdings könnte er sich vorstellen, dass er ein Royalist wäre würde er in England oder Schweden leben.

Natürlich wird Rolf Seelmann-Eggebert am kommenden Samstag eine Reportage zur royalen Hochzeit kommentieren. Er bereitet sich längst vor. Denkt darüber nach, was wohl in der Kirche gesagt wird. „Ich werde das ja übersetzen.“

Von Joachim Wilisch