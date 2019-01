Dresden

Instagram-Star Adrienne Koleszár, bekannt geworden als „ Deutschlands schönste Polizistin“, nimmt den Polizeidienst wieder auf. „Ich gehe wieder auf Streife, ich ziehe meine Uniform wieder an“, sagte die 34-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Youtube-Video – und beendete damit wochenlange Spekulationen.

Adrienne Koleszár ist als Fitness-Model bekannt geworden, hat 633.000 Follower bei Instagram. Anfang Juli hatte sich die 34-Jährige, die hauptberuflich Polizistin in Dresden ist, beurlauben lassen – „auf eigenen Wunsch“, wie sie in dem Video betonte. Es folgten Reisen unter anderem nach New York, Miami, Dubai und Kapstadt, dokumentiert bei Instagram, häufig mit knappen Bikini-Fotos. „Ich habe die Zeit nachgeholt, die ich in meiner Jugend nicht hatte“, sagte Adrienne Koleszár.

Für Aufsehen sorgte dann Anfang Dezember ein Ultimatum des Dresdener Polizeipräsidenten: Die 34-Jährige müsse entscheiden, ob sie zu Jahresbeginn 2019 den Polizeidienst wieder antreten wolle – oder den Dienst quittieren.

Adrienne Koleszár : „Ich freue mich“

Diese Entscheidung ist jetzt gefallen: „Ich gehe wieder auf Streife“, verkündete Adrienne Koleszár auf Youtube, postete auch auf Instagram ein Foto in Polizeiuniform. Sie freue sich, auch wenn es sicherlich ein „verdammt anstrengender Monat“ werde.

Fans müssen allerdings keine Angst haben, dass „ Deutschlands schönste Polizistin“ ihre Social-Media-Aktivitäten jetzt komplett einstellt. „Ich werde als Polizeibeamtin erhalten bleiben und ich werde Instagram weiter bedienen“, sagte die 34-Jährige. „Ich freue mich.“

