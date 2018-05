Windsor

„Er ist ein faszinierender Prediger“ – mit diesen Worten beschrieb im Vorfeld der Trauung Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, seinen Kollegen Michael Bruce Curry, den Bischof der Episkopalkirche von Chicago. Und das war beinahe noch untertrieben. Curry, Vorsteher von einer der beiden US-Kirchen, die die Ehe für alle befürworten, hielt eine Predigt, die politisch und persönlich zugleich war – und noch den atheistischsten Zuhörer zum „Believer“ machte. Schon der Beginn seiner Predigt war ein Signal, indem er den Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King zitierte: „We must discover the power of love, the redemptive power of love“ – „Wir müssen die Macht der Liebe entdecken, die erlösende Macht der Liebe.“ Ein afroamerikanischer Bischof, der im Herzen der einstigen Weltmacht den gekrönten Häuptern auch einen Blick zurück auf die Zeiten der Sklaverei nicht erspart – bei aller Hochzeitsromantik haben Harry und Meghan mit der Auswahl des Hauptpredigers ein deutliches Zeichen gesetzt: Die Diversität der modernen Welt hat auch das Britische Königshaus erreicht.

Es war nicht die einzige politische Anspielung in Currys Rede. So malte er das Bild einer Welt, in der die Liebe das Sagen hat, stellte die Frage, wie es denn in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aussähe, wenn die Liebe regierte. Es war ein flammender Gospel-Moment in der doch recht steifen anglikanischen Umgebung. Auch „The Kingdom Choir“ unter Leitung von Karen Gibson versetzte die Ehrengäste in der ehrwürdigen St. George’s Chapel in einen Gospel-Gottesdienst in den USA. Ben E. Kings „Stand by Me“ aus dem Jahre 1961 war ein ebenso eindringliches Erlebnis wie der Schluss-Gesang, als das frisch vermählte Paar die Kirche verließ.

Es waren ganz neue Akzente, die dieses Brautpaar im Britischen Königshaus setzte – wenn es so etwas wie zeitgemäße Monarchie gibt, dann sieht sie wohl so aus.

Von RND/dk