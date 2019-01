Bremerhaven

Nach der Havarie des Riesenfrachters „MSC Zoe“ in der Nordsee könnten am Donnerstag weitere der rund 270 über Bord gegangenen Container an Land gespült werden. Nach Angaben des Havariekommandos in Cuxhaven soll mindestens einer von ihnen Gefahrgut enthalten. Die niederländische Küstenwache geht von mindestens drei Containern mit einem gefährlichen Stoff aus.

In den Niederlanden hält das „Schatzsucher“ nicht davon ab, die an der Küste angespülten Container leer zu räumen. Fotos bei Twitter zeigen Menschen, die auf der Insel Terschelling Flachbildfernseher vom Strand tragen – in den Niederlanden ist es nicht strafbar, angespülte Waren mitzunehmen. Nur geschlossene Container dürfen nicht geöffnet werden.

In Deutschland darf Strandgut nicht behalten werden

Anders ist die Lage in Deutschland: Wer hierzulande angespülte Gegenstände mitnimmt, riskiert eine Anzeige wegen Fundunterschlagung. Denn nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch müssen Fundsachen im Wert von mehr als zehn Euro dem Eigentümer oder der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Allerdings machen viele Menschen auf den Inseln Terschelling, Ameland, Vlieland und Schiermonnikoog, wo Container angespült wurden, den Strand auch einfach nur sauber: Sie sammeln Müll und angespülte Waren ein, darunter auch Spielzeug, Möbel und Kleidung. „Es ist einfach sehr nett von den Leuten“, wird Tineke Schokker, Bürgermeisterin der Insel Vlieland, von der niederländischen Nachrichtenagentur ANP zitiert.

Inzwischen wird auch die niederländische Armee beim Aufräumen der Strände auf den westfriesischen Wattenmeer-Inseln eingesetzt. Soldaten sollten schnell dorthin geschickt werden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag in Den Haag mit. Die Bürgermeister der Inseln Terschelling und Schiermonnikoog hatten um Hilfe gebeten. Strände und Küsten seien mit dem Verpackungsmüll und den Gegenständen aus den Containern übersät. Ehrenamtliche könnten es allein nicht schaffen.

Von RND/seb/dpa