Wien

„Alles Walzer“: Starsopranistin Anna Netrebko und ihr Ehemann Yusif Eyvazov haben den Wiener Opernball 2019 eröffnet. Vor mehr als 5000 Gästen sangen die beiden unter anderem „Il Bacio“ von Luigi Arditi und „Nessun Dorma“ aus der Oper „Turandot“ von Giacomo Puccini. Netrebko war vor ihrem Auftritt sehr aufgeregt. „Wenn es vorbei ist, bin ich sehr happy“, sagte Netrobko der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Die Eröffnung sei eine „große Verantwortung“.

Im Publikum tummelten sich auch wieder zahlreiche Promis: Mit dabei waren unter anderem DJ Ötzi, Tom Neuwirth (30) alias Conchita und Model Barbara Meier. Neuwirth alias Conchita trug - wie schon beim Grazer Tuntenball am vergangenen Wochenende - Glatze. Besonders viel Aufsehen gab es bei der Ankunft von Richard „Mörtel“ Lugner (86), der dieses Jahr mit dem australischen Model Elle Macpherson (54) das gesellschaftliche Spektakel besuchte. Das australische Model trug ein dunkles, hochgeschlossenes Abendkleid mit viel Spitze bei ihrem ersten Opernball-Besuch.

Ebenfalls zu sehen waren viele Politiker: In der Loge von Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen war die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, Auma Obama, zu Gast. Die Kenianerin engagiert sich mit ihrer Stiftung Sauti Kuu („starke Stimme“) für Jugendliche in Afrika. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz kam mit dem nordmazedonischen Regierungschef Zoran Zaev, und der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder ( SPD) nahm in der Loge des österreichischen Mineralölkonzerns OMV Platz.

.

Von RND/dpa