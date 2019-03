Baunatal

Ein 43 Jahre alter Mann ist im Volkswagen-Werk im nordhessischen Baunatal von einem umkippenden Schaltschrank begraben worden und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, kippte der Schrank ersten Erkenntnissen zufolge am Montagnachmittag um, als der 43-jährige Mitarbeiter einer Fremdfirma gerade eine Maschine demontierte. Der Schrank, in dem sich wohl die Elektronik der Maschine befand, begrub den Mann unter sich. „Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatten Medien über den Unfall berichtet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Auch das Amt für Arbeitsschutz des hessischen Sozialministeriums wurde eingebunden.

Von RND/dpa