Friedberg

Eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes im bayerischen Friedberg hat einen 87-Jährigen beim Diebstahl von Käse erwischt. Wie die Polizei mitteilte, steckte der Rentner drei abgepackte Stücke Käse im Wert von 4,55 Euro in die Innentasche seiner Jacke und wollte das Geschäft verlassen. Gegenüber der Polizei gab er „Geld- und Hungersnot“ als Grund für den Diebstahl an, heißt es in dem Bericht.

Von RND