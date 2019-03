Panorama Moskau - Aus Messie-Wohnung gerettet: Mädchen (5) lebt jahrelang zwischen Müll und Kakerlaken Es sind Bilder, die bestürzen: In einer Messie-Wohnung in Moskau stapelt sich der Müll bis zu den Fenstern, es gibt keinen Strom, kein Wasser, keine Toilette. Und dazwischen lebt ein verwahrlostes junges Mädchen.

Ein Bild aus der völlig vermüllten Wohnung. Quelle: The Investigative Committee of the Russian Federation via AP