Gummersbach

Turbulente Nacht für eine Kuh aus dem nordrhein-westfälischen Morsbach: Ihr nächtlicher Ausflug hat in dem kleinen Ort Morsbach viel Aufregung verursacht. Die abenteuerlustige Kuh büxte durch ein Loch im Zaun von ihrer Weide aus, trabte einen Hang hinunter und lief ausgerechnet auf das Wellblechdach einer am Hang stehenden Halle. Dort brach das schwere Tier prompt ein und blieb mit den Hinterläufen stecken, wie die Polizei Gummersbach mitteilte.

Anwohner alarmierten um 1.50 Uhr in der Nacht auf Freitag die Polizei. Zwei Stunden lang dauerte der Einsatz in Morsbach-Rom bei Gummersbach. Dabei halfen neben dem Besitzer der Kuh auch Polizei und Feuerwehr sowie eine Tierärztin, der Eigentümer der Halle und ein Kranbesitzer. Mithilfe des Krans konnten die Einsatzkräfte die Kuh unverletzt aus dem Dach befreien. Sie wurde an ihren Besitzer übergeben.

Von RND/dpa