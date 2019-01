Hannover

Zu den 13 Frauen, die in der aktuellen Staffel der RTL-Datingshow „ Der Bachelor“ um das Herz des Basketball-Profis Andrej Mangold (31) buhlen, gehört auch die 30-jährige Hannoveranerin Christina Grass. Am Rande der großen Sportgala der „Neuen Presse“ in Hannover verriet die selbstbewusste Brünette, wie sie die Zeit in der „Mädels-Villa“ erlebt hat und ob sie sich vorstellen kann, in das nächste RTL-Dschungelcamp einzuziehen.

Von RND/aw/tg/jk