Mittweida

Ein Versteck mit einer Pistole und fünf Handgranaten haben Bauarbeiter bei der Sanierung eines Mehrfamilienhauses in Sachsen gefunden. Der explosive Fund gehörte zur Ausstattung der Wehrmacht. Die „Walther P38“ und die „Eihandgranaten 39“ waren unter den Dielen einer Wohnung in Mittweida versteckt, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich hatten sie dort schon länger gelegen. Das Haus und ein Nachbargebäude wurden geräumt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst transportierte die Granaten und die Pistole am Mittwoch sicher ab.

Von RND/dpa