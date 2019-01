Leipzig

Gerüchte kursieren schon lange, jetzt gibt Melanie Müller es offen zu. Als eine der Kandidatinnen bei der RTL-Datingshow „ Der Bachelor“ war sie 2013 bereits mit ihrem heutigen Ehemann Mike Blümer zusammen. Das hat die 30-Jährige am Wochenende in der MDR-Talkshow „Riverboat“ erzählt. Sie habe ihre finanzielle Situation dadurch ändern wollen.

„Wir lebten damals zusammen auf Mallorca und haben uns mit Aktien komplett verspekuliert“, erzählt die spätere Dschungelkönigin. „Wir hatten zwei Wohnungen, eine in Mallorca und eine in Leipzig und waren echt richtig pleite.“ Für die siebenwöchige Teilnahme an den „Bachelor“-Dreharbeiten in Südafrika habe Melanie Müller damals eine Gage von 3000 Euro bekommen.

„ Der Bachelor “ als Karrierestart

Mike Blümer habe damit kein Problem gehabt: „Mein Mann sagte: „Ja, okay. Was soll ich dir jetzt im Wege stehen? Ich bin hier, wir lieben uns und ich brauche mir keine Gedanken machen.“ Die Rechnung ging auf. 2014 heiratete Müller ihren Mann, 2017 bekam das Paar eine Tochter.

Und auch beruflich ging es voran, Melanie Müller tauchte immer wieder im Fernsehen auf. Ihr Highlight: „Ich bin ein Star –holt mich hier raus“. Heute sagt sie: „Es war mein Traum, wirklich mal in den Dschungel zu gehen.“ Auch heute sei sie genau so verrückt wie früher und das werde sich auch nicht ändern.

Von RND/ sbu