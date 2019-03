Köln

Jetzt heißt die Partymetropole: Köln! Das britische Szenemagazin „DJmag“ hat erneut die angesagtesten Club der Welt veröffentlicht – in den Top 10 sind auch zwei deutsche Clubs dabei. Abgestimmt hatten nach Angaben des Magazins „Hunderttausende Clubgänger“.

Gilt nun als „bester Club Deutschlands“. Das Bootshaus in Köln. Quelle: dpa

Auf Platz 1 des weltweiten Rankings landete erneut das Green Valley im brasilianischen Camboriú/ Santa Catarina, auf Platz zwei Echostage in Washington ( USA) und auf Platz das Ushuaia auf Ibiza. Immerhin zwei deutsche Clubs schafften es unter die Top 10: Das Berliner Berghain landete in diesem Jahr auf Platz 10, Platz 8 konnte sich das Bootshaus in Köln-Deutz sichern. Gegenüber dem Express sagte Bootshaus-Chef Tom Thomas „Nach 15 langen Jahren hat es das Bootshaus peu à peu hinbekommen, weltweit beachtet und vor allem geachtet zu werden.“ Auch auf Facebook ließ der Club seiner Freude freien Lauf: „We made it“ („Wir haben es geschafft“) hieß es in einem Beitrag. Das Berghain äußerte sich zu der neuen Platzierung nicht.

Von RND