Málaga

Die Suche nach dem kleinen Julen in einem tiefen Brunnenschacht in Südspanien ist nach zwölf Tagen in die entscheidende Phase gegangen. Ein achtköpfiges Team von Bergarbeitern startete am Abend seinen Einsatz in einem etwa 70 Meter tiefen Rettungsloch. Doch auch hier treffen die Helfer erneut auf Probleme.

Bei dem Versuch, einen 3,8 Meter langen Verbindungstunnel zu der Stelle zu graben, an der der Zweijährige vermutet wird, werden die Einsatzkräfte von harten Gesteinsbrocken immer wieder zurückgeworfen.

Boden wurde mit Mikrosprengungen gelockert

Die Männer müssen sich unter Tage per Hand, nur ausgestattet mit kleinen Schaufeln un Spitzhacken, zu dem Jungen vorarbeiten. Weil die Bergarbeiter auch in der Nacht zum Freitag auf extrem harten Felsen gestoßen seien, seien zwei Mikrosprengungen zur Lockerung des Bodens durchgeführt worden, berichteten die Zeitung „La Vanguardia“.

Es ist eine mühsame Operation: Zu zweit müssen die Bergleute zusammen mit dem entfernten Erdreich in einer engen Kapsel des Parallelschachts immer wieder rauf- und runtergebracht werden.

Julen könnte gegen 17 Uhr geborgen werden

Wie die spanische Zeitung „El Mundo“ berichtet, ist die Hälfte des Quertunnels bereits fertiggestellt. Gehen die Arbeiten weiter in diesem Tempo voran, wird mit einer Bergung des kleinen Julen gegen 17 Uhr gerechnet.

Sprecher der Guardia Civil, Jorge Martín, sagte gegenüber dem spanischen Blatt „La Vanguardia“, dass ein Hubschrauber auf Julen warte und bei Bedarf auch eine mobile Intensivstation bereitstehe.

„Kein Bergmann bleibt in der Mine“, lautet der Leitsatz der Bergwerksrettungsbrigade. Und für die Retter ist Julen derzeit ein Bergmann.

Von RND/dpa/mat