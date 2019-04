Greta Thunberg beendet Aktivisten-Karriere

Kaum ein Tag vergeht, an dem die schwedische Klimaschützerin Greta Thunberg nicht für Schlagzeilen sorgt. So auch heute. Auf Twitter kündigte die 16-Jährige ihren angeblichen Rücktritt und das Ende der FridaysforFuture-Demos an „weil die Anführer die Klimakrise unter Kontrolle haben“.

Sandmann ohne Bart?!

Die Ankündigung des rbb, dass der Sandmann zu seinem 60. Geburtstag künftig ohne Bart zu sehen sein solle, sorgte bei Fans für pures Entsetzen. Am Vormittag gab es Entwarnung, als ein rbb-Sprecher mitteilte, es habe sich lediglich um einen Aprilscherz gehandelt.

Brexit im Europa-Park

Während die Briten für ihren Austritt noch etwas brauchen, macht der Europa-Park Nägel mit Köpfen. Aufgrund der aktuellen Situation wolle man den Themenbereich England aus dem Park verbannen, heißt es auf Facebook.

Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns endgültig (!) dafür entschieden, dass der Themenbereich England den... Gepostet von Europa-Park am Montag, 1. April 2019

Schnelleres Eingreifen der Feuerwehr dank Seilbahn

Die Behinderung von Notfalleinsätzen durch renitente Autofahrer und mangelnde Rettungsgassen dürfte in Bochum bald der Vergangenheit angehören. Damit die Einsatzkräfte in Zukunft schneller vor Ort sein können, soll in der Innenstadt eine Seilbahnverzweigung aufgebaut werden – angeblich. Das gibt ein Extra-Sternchen für Kreativität und passendes Foto.

Schnelleres Eingreifen der Feuerwehr Damit die Feuerwehr in Bochum noch schneller Einsatzkräfte zu den jeweiligen... Gepostet von Feuerwehr Bochum am Montag, 1. April 2019

Superkriminalamt: Hessen und Rheinland-Pfalz gründen SKA

Die beiden Landeskriminalämter fusionieren zu einer „Superbehörde“, um Synergie-Effekte zu nutzen. Was bei großen Firmen und sogar Landkreisen inzwischen an der Tagesordnung ist, ist beim LKA (zum Glück) doch nur ein Aprilscherz. Mit viel Liebe zum Detail, auch wenn in der Ausbildung der Beamten scheinbar kein Photoshop-Kurs verpflichtend ist.

+++ Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und Hessisches Landeskriminalamt fusionieren zur Superbehörde +++ "Es wächst... Gepostet von Polizei Hessen am Montag, 1. April 2019

Der „Drückeburger“ von McDonald’s

Ob das ein Erfolg geworden wäre? McDonald’s plant einen Smoothie mit Big Mac-Geschmack.

Heiß ersehnt: Der Drückeburger. Der neue Smoothie mit Big Mac Geschmack. #Drückeburger #nurfürkurzeZeit Gepostet von McDonald's am Montag, 1. April 2019

Es ist offiziell: Lady Gaga und Bradley Cooper sind (k)ein Paar

Nach ihrem emotionalen Auftritt bei den Oscars ging es heiß her in der Gerüchteküche, ob zwischen Gaga und Cooper etwas laufen würde. Laut „Bunte“ sei dies nun der Fall.

Katzenbergers Aprilscherz für Faule

Mit einer akrobatischen Performance hat Daniela Katzenberger wohl nicht ganz so ernsthaft versucht, ihre Fans reinzulegen. Aber lustig ist das Foto vom „Handstand für Faule“ auf jeden Fall.

Sarah Lombardi wird die neue Bachelorette

Die Sängerin Sarah Lombardi verteilt Rosen und sucht bei RTL ihren Traummann? Unvorstellbar wäre eine Teilnahme der TV-Show-Weltenbummlerin nicht – dennoch handelt es sich um einen Scherz der „ TV Movie“-Redaktion.

Jetzt neu: Der Golddog bei Ikea

Wenn der berühmte Hotdog von Ikea und das goldene Steak von Franck Ribéry ein Kind bekommen würden…

Die ersten IKEA Family Mitglieder konnten ihn schon in Händen halten. Ab heute findet ihr den GOLDDOG, unseren neuen Hot... Gepostet von IKEA am Montag, 1. April 2019

Ein „Strafzettel für jedermann“

Hier ist es fast schade, dass es sich bei der Meldung der Polizei München um einen Aprilscherz handelt. Zur Förderung der Verkehrssicherheit sollen Bürger eigenhändig Strafzettel ausstellen können.

Ein Traum für Wurst-Liebhaber: Alnatura Delikatess-Sprühwurst

Auch dieser Aprilscherz dürfte einige Fans finden: Ideal „als Booster für eure Gym-Einheit“.

Gewalzte Wurst-Sahne-Masse, daraus entstehend ein zarter Schmelz, der sich an eure Zungen und Gaumen schmiegt 🤤 – wir... Gepostet von Alnatura am Sonntag, 31. März 2019

Bargeldlos bezahlen per Tattoo

Bezahlen mit dem Smartphone: kein Problem. Die ING Deutschland wagt den nächsten Schritt. Denn hier kann in Zukunft per Tattoo bezahlt werden. Mit einem Girotattoo.

Luise wird Spürwildsau bei der Polizei

Einen durchaus tierischen Aprilscherz hat sich die Polizei Osnabrück überlegt. Denn statt der üblichen Spürhunde, sei seit ein paar Wochen eine kleine Ferkeldame in der Ausbildung zum Polizeischwein.

Projektstart "Luise" 2.0 Der Nachwuchs ist da - endlich dürfen wir das Geheimnis lüften! Seit ein paar Wochen befinden... Gepostet von Polizei Osnabrück am Montag, 1. April 2019

Yolo-Woche bei Edeka

Für seine Werbung ist der Supermarkt-Riese durchaus bekannt. Aber ob die Yolo-Woche tatsächlich kommt, ist zu bezweifeln. Die junge Generation könnte es freuen: „I bims 1 Angebot“.

Ab Mai stellen wir unseren Handzettel auf deutsche Jugendsprache um. Damit unterstützen wir die Aktion “Jugend kauft... Gepostet von EDEKA am Montag, 1. April 2019

Spaß im Sport

Auch in der Welt des Sport haben sich zahlreiche Vereine einen kleinen Scherz für ihre Fans ausgedacht.

Von RND/vc