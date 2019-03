Köln

Ein 43-Jähriger ist im Kölner Stadtteil Mülheim auf offener Straße erstochen worden. Nach Angaben der Polizei stach ein 21-Jähriger in der Nacht zum Sonntag auf den Mann ein, nachdem es aus zunächst ungeklärter Ursache in einer größeren Männergruppe zum Streit gekommen war. Der 43-Jährige starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Die Polizei griff den flüchtigen mutmaßlichen Täter und einen 33-jährigen Begleiter wenig später auf. Der 21-Jährige war betrunken, sein Begleiter hatte Stichverletzungen erlitten. Die Kriminalpolizei richtete eine Mordkommission ein.

Bei einer anderen Auseinandersetzung im Stadtteil Kalk wurde ein 52-Jähriger auf seiner Geburtstagsfeier vor einer Gaststätte mit einem Messer schwer verletzt. Der Polizei zufolge stach ein 49-Jähriger in der Nacht zum Sonntag auf den Mann ein, nachdem es aus zunächst ungeklärter Ursache in der Bar zum Streit mit dem 24-jährigen Sohn des Gastgebers gekommen war. Der Vater sei eingeschritten und dabei schwer verletzt worden. Am Sonntag sei er aber außer Lebensgefahr gewesen. Auch die anderen beteiligten Männer wurden laut Polizei verletzt und behandelt.

Von RND/dpa