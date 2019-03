Edinburgh

Das war mal ein Interview der etwas anderen Art. Eigentlich wurde Hollywoodstar George Clooney (57) aus einem TV-Studio in Edinburgh in Schottland nur in die britische Frühstücks-TV-Show „Good Morning Britain“ zugeschaltet, um mit den beiden Moderatorinnen über sein soziales Engagement zu sprechen. Doch dann plauderte der Schauspieler viel lieber aus dem Nähkästchen.

So verriet Clooney, dass es zu Hause mit seiner Frau Amal (41) und den beiden Zwillingen Alexander und Ella (1) oft sehr lustig zugehen würde. So erinnere er sich gerne an eine Fernsehshow, die er in Italien gedreht habe: „Ich habe eine neue Babywindel genommen, sie mit Nutella beschmiert und sie dann in einem Mülleimer geschmissen. Eine Stunde später kam ich wieder in das italienische Zuhause und da war eine Haushälterin. Ich fragte sie, ob Alexander in der Zwischenzeit Kaka oder Pipi gemacht habe.“ Aber sie verstand nicht, was Clooney meinte. So griff der zu der beschmierten Windel im Mülleimer, klappte sie auseinander und leckte am Nutella. „Die Haushälterin rannte schreiend aus dem Zimmer“, erzählt Clooney grinsend. „Ich bringe meinen Kindern also schon ein paar Tricks bei...“

Auch in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland hatte George Clooney die Geschichte schon erzählt – „die Frau konnte sich vor Ekel kaum einkriegen“, sagte er.

Von RND