Diese kleine Schildkröte lebt – und das allein ist schon wunderbar. Denn sie wurde mit einer seltenen Krankheit geboren: Ihr Herz schlägt außerhalb des kleinen Panzers. Ihr Besitzer, Mike Aquilina, der sich in New Jearsy um sie kümmert, hat sie „Hope“ genannt. Weil er ihr Hoffnung gibt. „Hope hat mein Leben zum Guten verändert – in einer so kurzen Zeit“, so der Besitzer gegenüber der britischen „Dailymail“.

Bei der kleinen Schildkröte handelt es sich um eine Albino-Rotbauch-Spitzkopfschildkröte und ist seit November 2018 im Besitz von Aquilina. Das Leben seines Schützlings dokumentiert er auf Instagram.

„Hope ist furchtlos“

Die Krankheit von Hope ist so selten, dass sie bei Tieren noch keinen Namen hat – bei Menschen wird sie Herzektopie genannt. Aquilina ist selbst kein Veterinärmediziner – und verlässt sich nach eigener Aussage auf den gesunden Menschenverstand. Er hält Hope in einem anderen Becken als ihre Artgenossen, um sie zu schützen. „Sie ist so klein und zerbrechlich, aber sie ist furchtlos. Die Menschen sehen das und sie hat so viele Fans auf der ganzen Welt, die sie unterstützen“, wird Aquilina weiter zitiert.

Von RND/goe