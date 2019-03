Hannover

Deutschland steht an diesem Sonntag ein weiterer Tag mit unruhigem Wetter bevor. Der Wetterdienst „Wetterkontor“ warnte gleich für mehrere Teile Deutschlands vor starken Stürmen und Orkanböen. Eine amtliche Unwetterwarnung vor schweren Sturmböen gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntagvormittag für die Landkreise Dahme-Spreewlad und Teltow-Fläming heraus.

Demnach komme es zwischen 15 und 0 Uhr zum Auftreten schwerer Sturmböen der Studen 2 uns 4.Gefahr droht von herabstürzenden Dachziegeln oder entwurzelten Bäumen. Deshalb sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben. Von Spaziergängen draußen wird abgeraten.

Sturmtief "Dragi" sorgt für Beeinträchtigungen

Bereits am Samstag hatte das Sturmtief „Dragi“ für einige Beeinträchtigungen gesorgt. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Bayern, aber auch im Osten der Republik soll es stümisch werden. Wie zum Beispiel in Leipzig. Auch Baden-Württemberg und das mittlere Deutschland sollen nicht verschont bleiben. Am Vormittag werden im Flachland zunächst Sturmböen erwartet. In Höhen über 600 Meter können Orkanböen bereits um die 120 Stundenkilometer erreichen. Zum Nachmittag sprachen die Meteorologen auch für das Ruhrgebiet und Rheinland Warnungen vor Gewittern und orkanartigen Böen aus. „Weitestgehend verschont bleiben nur die nördlichen Gebiete“, sagte ein Meteorologe.

In Bayern treffen Unwetter den Alpenrand, das Allgäu, die Oberpfalz und den Bayerischen Wald sowie Gegenden rund um Bayreuth. Die Meteorologen sprachen Warnungen für mehr als ein Dutzend bayerischer Landkreise aus.

Einzig in Norddeutschland soll es weitestgehend ruhig bleiben.

Von RND