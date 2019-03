Ludwigslust

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 24 zwischen Hamburg und Berlin sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen seien in der Nacht zum Freitag verletzt worden.

Ein Viehtransporter mit bis zu 650 Ferkeln an Bord stürzte in der Nacht zwischen Zarrentin und Wittenburg in Mecklenburg-Vorpommern in Fahrtrichtung Berlin auf die Seite, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Ein Lastwagen und zwei Autos krachten in die Unfallstelle. Der Fahrer des Viehtransporters gab laut Polizei an, eine Sturmböe habe das Fahrzeug erfasst. Dabei sei es auf die Seite gekippt.

Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn 24

Der 64-jährige Fahrer des Lastwagens, der auf den Viehtransporter auffuhr, kam ums Leben. In einem der Autos starben der 26-jährige Fahrer und die 36 Jahre alte Beifahrerin. Eine 53-Jährige, die ebenfalls im Auto saß, wurde schwer verletzt. Ebenfalls verletzt wurde der 31 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos, das in die Unfallstelle krachte.

Einige der Ferkel aus dem Viehtransporter verendeten bei dem Unfall, ein Teil der Tiere wurde verletzt. Mehrere Tiere rannten davon. Die Autobahn 24 wurde voll gesperrt. In Fahrtrichtung Hamburg könne sie bis zum Mittag wieder freigegeben werden, hieß es am Morgen. In Richtung Berlin bleibe die Autobahn voraussichtlich bis zum frühen Nachmittag gesperrt.

Schweine stehen nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A24 in einem Gehege aus Feuerwehrleitern. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Von RND/dpa