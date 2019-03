Leipzig

Zwei E-Bikes der Fahrradstaffel der Leipziger Polizei haben fünf Jugendliche am Samstagnachmittag in der Innenstadt gestohlen. Zeugen berichteten, die Heranwachsenden hätten die gesicherten Räder gegen 16.30 Uhr weggetragen und wenig später in einer Passage auf den Boden geworfen.

Die Beamten befanden sich laut Angaben der Polizei zur Zeit des Diebstahl bei einer Anzeigenaufnahme in einem Geschäft.

Beamte der Landes- und Bundespolizei konnten die Täter schließlich stellen. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten, hieß es. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei am frühen Sonntagmorgen noch nicht sagen.

Von RND/LVZ