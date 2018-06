Dresden

Nach eine Nacht- und Nebelaktion in einem Dresdner Freibad droht den Bandmitgliedern der Toten Hosen nun Ärger. Wie die Dresdner Bäder GmbH am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gab, war die Badeaktion der Band in der Samstagnacht nicht mit dem Unternehmen abgesprochen, weswegen jetzt rechtliche Schritte eingeleitet werden.

„Uns bleibt nichts anderes übrig, als Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu erstatten“, erklärt Geschäftsführer Matthias Waurick. Sänger Campino & Co. dürften keinen Sonderstatus erwarten, da das Unternehmen keinen Unterschied zwischen Prominenten und Unbekannten mache, hieß es in der Mitteilung weiter.

Sonntag, 1:54 Uhr Baden gehen in Dresden... (Foto: Bastian Bochinski) Gepostet von Die Toten Hosen am Samstag, 2. Juni 2018

Auf welchem Weg die Personengruppe rund um Frontsänger Campino ins Arnhold-Bad gelangt ist, wird Gegenstand polizeilicher Ermittlungen sein. Nach einer ersten Begutachtung sind im Freibad selbst jedoch keine Schäden entstanden.

Von RND/DNN