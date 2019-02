München

Mehr als 100 Polizisten sind während des Bonez MC und Raf Camora Konzerts in der Münchner Olympiahalle gegen Drogenkriminalität vorgegangen. „Wir verzeichnen etwa 60 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und 30 Anzeigen wegen Verkehrsdelikten im Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen“, teilte ein Sprecher am Samstag mit.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet sollen auch die Musiker durchsucht worden sein. Der Hamburger Rapper Bonez MC meldete sich nach dem Einsatz via Instagram zu Wort: „Schönen Gruß an die Polizei aus München! Ihr wart zu 60. oder zu 70. in unserem Bus und ihr habt nichts gefunden. Schikane!“

Die Aktion während des Auftritts des Rap-Duos am Freitagabend war länger geplant. Laut Polizei werden auch bei Konzerten der beiden Deutschrapper in anderen Bundesländern regelmäßig Razzien durchgeführt. In der Vergangenheit habe es dort immer wieder Hinweise auf Drogenmissbrauch gegeben.

Von RND/dpa