München

Krumme Beine und treuherziger Blick: Hunderte Dackel sind am Sonntag mit Herrchen und Frauchen zusammen durch München spaziert. Anlass der Parade am warmen Frühlingstag: die Ausstellung „Vorsicht! Dackel“ des Valentin-Karlstadt Musäums. So manch zwei- und vierbeinige Teilnehmer hatten sich in Schale geworfen. Einige Dackel etwa trugen eine Hals-Schleife in den Bayern-Farben weiß-blau, einer ein grünes Hütchen. So manch Hundebesitzer trug Tracht. Schaulustige auf beiden Straßenseiten bildeten geschlossene Reihen.

Zur Galerie Sie haben zwar kurze Beine, aber den langen Weg können sie trotzdem machen. Bei schönstem Frühlingswetter ziehen die Dackel durch München – eine Werbeaktion für eine Ausstellung.

Die Ausstellung „Vorsicht! Dackel“ läuft seit 28. Februar und noch bis zum 21. Mai. Sie setzt sich mit der Rolle des Dackels als Münchner Kulturgut auseinander. „Mehr lang als hoch, krummbeinig, treuherzig schauend, besitzt er von sich aus die Voraussetzung für Witz und Satire“, heißt es etwa. Über 60.000 Euro Hundesteuer bringen die Münchner Dackel nach Angaben des Museums der Stadtkämmerei. Das heißt: zur Zeit leben 600 dieser Hunde in der Stadt.

Von dpa/RND