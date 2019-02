Hannover

Der Start in die Woche war mit knackig-kalten Temperaturen und vor allem im Süden auch mit Schnee noch winterlich. Zur Wochenmitte deutet sich allerdings ein Wetterumschwung an – sogar Temperaturen im zweistelligen Bereich sind möglich. Die Vorhersage für die nächsten Tage:

Am Montag fallen am bayerischen Alpenrand nach Angaben des Wetterportals „Wetterkontor“ noch ein paar Schneeflocken. Dann bleibt es zunächst trocken. Häufig setzt sich die Sonne durch, vereinzelt halten sich zähe Nebel- oder Wolkenfelder. Später nimmt die Zahl der Wolken von Nordwesten zu, hier sowie in Schleswig-Holstein und im Rheinland fällt vereinzelt etwas Regen mitunter auch Schneeregen und Schnee. Mit minus 1 bis plus 5 Grad ändert sich bei den Temperaturen nicht viel.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf bis zu zehn Grad

Am Dienstag wird das Wetter mancherorts schon schöner: Im Süden und westlich des Rhein lösen sich einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder auf. Hier scheint bis zum Abend häufig längere Zeit die Sonne. Sonst überwiegen dichtere Wolken. Sie bringen im Norddeutschen Flachland und über den zentralen und östlichen Mittelgebirgen kaum noch Sprühregen oder Schneeflocken. Die Temperaturen erreichen minus 1 bis plus 8 Grad.

Am Mittwoch wechseln sich im Süden Sonne und Wolken ab. Südlich der Donau bleibt es bis zum Abend oft freundlich. Dagegen fällt im Norden und Nordwesten bis zum Rheinland aus grauen Wolken Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 10 Grad.

Am Donnerstag überwiegen größtenteils dichte Wolken, die Sonne kommt nur vereinzelt zum Vorschein. In einigen Gebieten fällt Regen oder Sprühregen, auf den Höhen auch Schneeregen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und fast 10 Grad.

