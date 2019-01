Kalifornien

In einer Wohnung in Chico, Kalifornien, hat die Polizei einen Toten und zwölf schwer verletzte Menschen gefunden. Die Einsatzkräfte sprachen von einer „Massenüberdosis“. Alle Personen hätten wahrscheinlich das synthetische Opioid Fentanyl konsumiert, das sowohl als Schmerzmittel, aber auch als Droge fungiert.

Die Polizei teilte mit, dass sie um 9 Uhr einen Anruf bekommen habe von einer Person, die sich in der Wohnung befand. Laut der New York Times sagten Polizisten auf einer Pressekonferenz, dass sie bei Ankunft mehrere Menschen mit Überdosis in einem lebensbedrohlichen Zustand vorgefunden hätten.

Vier Menschen noch in Lebensgefahr

Ein Mann starb, die anderen Verletzten sind zwischen 19 und 30 Jahren, vier davon schweben noch in Lebensgefahr. Die anderen acht Verletzten hätten den Drogenmissbrauch eingeräumt. Zwei Polizeibeamte wurden ebenfalls mit Übelkeit ins Krankenhaus gebracht, wahrscheinlich erlitten sie durch den Fentanyl-Gehalt im Haus eine leichte Vergiftung. Sie wurden inzwischen wieder entlassen.

Fentanyl, das 100 mal stärker als Morphium wirken soll, wurde in den vergangenen drei Jahren als Droge immer beliebter in den USA. Auch US-Rapper Mac Miller soll an einer Kombination aus Alkohol und Fentanyl gestorben sein.

Von RND/msk