Eisbär-Invasion am Polarmeer: Jetzt soll das russische Militär eingreifen

Panorama Doppelinsel Nowaja Semlja - Eisbär-Invasion am Polarmeer: Jetzt soll das russische Militär eingreifen Noch immer sorgen Eisbären am Polarmeer für Unruhe: Sie belagern Wohnhäuser und öffentliche Gebäude auf der Doppelinsel Nowaja Semlja und suchen Nahrung. Jetzt soll das Militär vor Ort helfen, die Menschen vor den Raubtieren zu schützen.

Am Polarkreis gibt es in diesem Winter weniger Eis. Die Eisbären suchen deshalb an Land nach Futter. Quelle: Ulf Mauder/dpa