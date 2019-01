Berlin

Die Eislauf-Ikone Katarina Witt (53) appelliert an Mädchen, sich in Sachen Schönheit nicht unter Druck setzen zu lassen. „Wenn ich Teenager sehe, die eine Stunde vorm Spiegel verbringen, denke ich mir: Mein Gott, Mädel, nutze doch die Zeit für Sport oder lies ein Buch, statt mit äußerlichen Oberflächlichkeiten zu viel Zeit zu vergeuden!“, sagte Witt der „Gala“. Wenn sie Bilder beim Sport poste, sei sie ungeschminkt. „Und die Reaktionen sind immer positiv.“

„Ich brauch das jedenfalls nicht.“

Auf die Frage nach Schönheits-OPs antwortete Witt der Illustrierten zufolge lachend: „Ich würde nun langsam sagen: Sag niemals nie!“ Die moderne Medizin mit ihren minimalinvasiven Möglichkeiten sei sicher eine lohnende Alternative. „Aber auf die Autoreifen-Lippen kann ich dankend verzichten.“ Sie verstehe auch nicht, wenn jemand mit Mitte 50 wie Anfang 20 aussehen wolle. „Ich brauch das jedenfalls nicht.“

Hummeln im Po

Mit 50 habe sie zu sich gesagt: „Jetzt lass deine Hummeln im Po mal ein bisschen kleiner werden! Bei einem neuen Job frage ich mich heute immer erst mal: Lohnt es sich, dieses neue Abenteuer einzugehen? Alles, was für mich jetzt noch kommt, ist die Sahne auf dem Kuchen.“

Derzeit sitzt Witt in der Jury der Sat.1-Show „Dancing on Ice“, in der sich Prominente auf Schlittschuhen versuchen.

Von RND/dpa