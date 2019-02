Hannover

Hansi Hinterseer trauert um eine treue Freundin und Begleiterin: Berner Sennenhündin Gina, die in vielen TV-Sendungen mit dem Schlagerstar zu sehen war, ist gestorben. Das teilte der 65-Jährige in einem emotionalen Facebook-Post mit.

„Was für eine schöne Erinnerung, dass wir uns vor wenigen Tagen noch gesehen und miteinander im Schnee getollt haben“, beginnt Hinterseer die Abschiedsworte an seine treue und liebe Begleiterin. „Jetzt ist Gina eingeschlafen. Im Juni wäre sie 13 Jahre alt geworden.“ Dazu postet er Fotos, die ihn auf Wanderungen mit der Berner Sennenhündin zeigen.

27 Welpen habe Gina im Laufe der Jahre das Leben geschenkt, „auch meinem Freund Ustin, der mich bei den TV-Sendungen auf meinen Streifzügen begleitet, seitdem für Gina die Dreharbeiten zu beschwerlich geworden wären“, schreibt der Schlagerstar und wird sentimental: „Was wir alles miteinander erlebt haben: Bei gemeinsamen Dreharbeiten am Attersee, in den Hohen Tauern, im Berchtesgadener Land, in Schladming...“

Dann verrät der Schlagerstar auch noch ein besonderes Erlebnis: „Einmal habe ich bei Wolfgang, ihrem Herrchen, und ihr in Oberösterreich auf Besuch vorbei geschaut als sie gerade stolze Mama geworden war. Genau bei diesem Wurf war auch Ustin dabei. Damals war er erst wenige Wochen alt.“

