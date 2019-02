Bad Segeberg

Vor Mitternacht kommt Hugo Kagel nicht zur Ruhe. „Hier ist abends noch viel los, besonders an den Wochenenden“, sagt der 93-Jährige. Seit über drei Wochen schläft er in seinem Kleinwagen auf dem Parkplatz des Seniorenheimes Marienhof in Bad Segeberg. Den Stellplatz hat sich Kagel hier für 50 Euro monatlich gemietet.

Nach kalten Nächten morgens ins Seniorenheim

An die kalten Nächte habe er sich gewöhnt, sagt der betagte Senior den „Lübecker Nachrichten“: „Mit Decken und einem dicken Federbett geht das“, sagt er. Morgens früh um 6 Uhr ist er zurück im Marienhof. „Dann helfe ich meiner Frau beim Anziehen“, sagt Kagel. Er selbst nutzt dann die sanitären Anlagen des Seniorenheims und nimmt dort auch die Mahlzeiten ein. Kagel möchte in der Nähe seiner Lebensgefährtin Annelies Wulfes sein. Die pflegebedürftige Rentnerin wohnt seit etwa vier Jahren im Marienhof.

Seine Wohnung in der Großen Seestraße hat Hugo Kagel verloren. Seit Monaten sucht er nach einer neuen bezahlbaren Bleibe. Doch die ist einfach nicht zu finden. Dem 93-Jährigen ist es peinlich zu erzählen, dass er im Auto schläft. Er legt Wert auf ein gepflegtes Äußeres, ist immer adrett gekleidet. Durch den Weg in die Öffentlichkeit sieht er die letzte Chance, bald an eine eigene Wohnung zu kommen.

Erste Hilfe vom Central-Gasthof

Erste Hilfe gibt es nun vom Central Gasthof: „Das kann doch nicht sein. Es ist für mich unvorstellbar, im Auto schlafen zu müssen“, sagt Chefin Katrin Schumacher und bietet dem Senior ein Zimmer an. Kostenlos und bis zum 17. März, danach macht das Hotel Urlaub. „Außerdem ist es nicht weit von seiner Lebensgefährtin.“

Katrin Schumacher, Chefin im Central Gasthof bietet wohnungslosem Rentner Hugo Kagel kostenlos ein Zimmer an. Quelle: Heike Hiltrop

Das Übergangsquartier verschafft dem 93-Jährigen etwas Luft, aber seine Lage ist schwierig: „Ich habe nicht viel Geld“, sagt Hugo Kagel. Der pensionierte Postbeamte muss angeblich nach der Scheidung von seiner Frau Gerda monatlich einen Versorgungsausgleich in Höhe von 700 Euro zahlen. Für ihn ist das unverständlich, da seine Frau schon vor zwölf Jahren gestorben ist.

Vor 25 Jahren lernte der Schweriner seine neue Lebensgefährtin beim Tanz in Lübeck kennen. Seither sind die beiden Senioren ein Paar. Über 20 Jahre wohnten beide gemeinsam im Winklersgang in Bad Segeberg. Dann schaffte Kagel die Pflege seiner Partnerin nicht mehr ohne Unterstützung. Allein konnte sich der Rentner die Wohnung nicht leisten.

Hugo Kagel hofft, dass er bald eine Wohnung findet. „Ein Zimmer reicht mir“, ist der 93-Jährige bescheiden. Die gemeinsame Geschäftsstelle der „Lübecker Nachrichten“ und „Basses Blatt“ (Telefon 04551/990027) leitet Angebote an ihn weiter.

Von RND/ LN