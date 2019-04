Hannover

Zu 300 Euro Geldstrafe ist ein Obdachloser verurteilt worden, der in der Innenstadt von Hannover eine Taube erwürgt hat. Nicola L. (40) wollte den Vogel essen, berichtete ein Polizist bei der Verhandlung.

Der Vorfall ereignete sich am 7. Dezember 2016. Weil die Zustellung der Ladung ins Gericht an den obdachlosen Italiener immer wieder scheiterte, verzögerte sich der Prozess. Als Polizisten ihn endlich antrafen, kam er in Untersuchungshaft – und landete am Donnerstag schließlich vor dem Richter.

Er setzte das Tier auf einen Fahrradsattel, dann fiel es tot zu Boden

Dort zeigte sich der Angeklagte uneinsichtig: „Ich habe keine Taube umgebracht.“ Dabei hat die Polizei eindeutige Beweise – seine Fingerabdrücke. Ein Polizisten schilderte vor Gericht außerdem, wie L. die Taube würgte. Erst auf mehrmalige Ansprache habe er das Tier auf einen Fahrradsattel abgesetzt. Von da sei das Tier heruntergefallen und gestorben. Vor Ort habe Nicola L. außerdem gestenreich gezeigt, dass er die Taube essen wollte, so der Polizist. Insgesamt habe der Mann einen verwahrlosten, verwirrten Eindruck gemacht.

Nach der Verurteilung kam der Angeklagte nicht auf freien Fuß. Nach der U-Haft muss er jetzt eine andere Geldstrafe absitzen.

