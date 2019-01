Kiel

Der Nord-Ostsee-Kanal ist nach einer Havarie bei Kiel zur Zeit voll gesperrt. Gegen 13 Uhr ist der Schwergutfrachter „ Louise Auerbach“ aus noch ungeklärter Ursache vom Kurs abgekommen und in die Kanalböschung gefahren. Dort blieb der 138 Meter lange Frachter stecken.

Die Verkehrszentrale in Brunsbüttel sperrte daraufhin den Streckenabschnitt zwischen Schleuse und Suchsdorf. Die Besatzung überstand die Havarie nach ersten Angaben der Wasserschutzpolizei ohne Verletzungen. Zur Bergung wurden Schlepper angefordert. In der Schleuse und in den Ausweichstellen warteten zahlreiche Schiffe.

Die Besatzung konnte den Frachter nach 90 Minuten aus eigener Kraft wieder von der Böschung lösen.

Mithilfe des zur Unterstützung eingetroffenen Kieler Schleppers „Stein“ wurde der Frachter im Kanal gewendet und zum Nordhafen in Kiel gebracht. Dort wird die Wasserschutzpolizei das Schiff untersuchen. Außerdem muss die Klasse (Schiffs-TÜV) das Schiff untersuchen. Seit 15 Uhr läuft der Schiffsverkehr wieder.

Von RND/ Frank Behling