Die Berliner Polizei bittet bei der Suche nach der vermutlich getöteten Rebecca um die Hilfe der Öffentlichkeit. Die Ermittler veröffentlichten am Mittwoch Fotos des tatverdächtigen Schwagers, seines Autos und einer Decke.

Das vom Tatverdächtigen genutzte Fahrzeug, ein himbeerroter Renault Twingo mit Berliner Kennzeichen, wurde laut Polizei am Tag des Verschwindens Rebeccas, am Montag, 18. Februar, von einer Verkehrsüberwachungsanlage auf der Bundesautobahn 12 zwischen Berlin und Frankfurt/Oder, um 10.47 Uhr und am darauf folgenden Tag um 22.39 Uhr aufgenommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe zu diesen Zeiten der 27-jährige Schwager allein Zugriff auf das Auto gehabt.

Bei der Suche nach der vermissten Rebecca bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe. In diesem Zusammenhang veröffentlichten Polizei und Staatsanwaltschaft auch Fotos des verdächtigen Schwagers.

In diesem Zusammenhang stellen die Ermittler der 3. Mordkommission die folgenden Fragen:

– Wer hat das Auto des Tatverdächtigen am Vormittag des 18. Februar 2019 und/oder in den Nachtstunden vom 19. zum 20. Februar gesehen?

– Wer kann Angaben zu Aufenthaltsorten des Tatverdächtigen zu diesen Zeiten machen?

– Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Bezugspunkte von ihm benennen, die zwischen Berlin und Frankfurt/Oder liegen?

– Wer kann Angaben zum Verbleib der abgebildeten Fleecedecke (Größe ca. 150 mal 200 Zentimer) machen, die seit der Tat aus dem Haushalt des Tatverdächtigen fehlt?

