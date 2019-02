Wiesbaden

Das Landgericht Wiesbaden hat eine weitere Anklage gegen den mutmaßlichen Mörder der 15-jährigen Susanna zugelassen. Die Staatsanwaltschaft wirft Ali B. vor, ein elfjähriges Mädchen mehrmals vergewaltigt zu haben. Die entsprechende Anklage gegen den 21-Jährigen sowie wegen desselben Vorwurfs gegen einen 14-Jährigen sei in vollem Umfang zugelassen worden, teilte das Gericht am Freitag in Wiesbaden mit. Ein Termin für diesen Prozess stehe noch nicht fest.

Bereits terminiert ist dagegen der Mordprozess gegen Ali B. im Fall Susanna. Er soll die Schülerin aus Mainz Ende Mai 2018 in Wiesbaden-Erbenheim vergewaltigt und anschließend erwürgt haben. Der Auftakt der Hauptverhandlung ist am 12. März.

In dem anderen Fall, in dem die Anklage nun zugelassen wurde, wird dem irakischen Flüchtling vorgeworfen, ein elfjähriges Mädchen am 27. April 2018 in einer Asylunterkunft in Wiesbaden-Erbenheim vergewaltigt zu haben. Zu einer weiteren Vergewaltigung soll es Ende Mai gekommen sein.

Auch dem mitangeklagten 14-jährigen Afghanen wird vorgeworfen, die Elfjährige schwer missbraucht zu haben, gemeinsam mit dem noch strafunmündigen Bruder von Ali B..

Von RND/dpa