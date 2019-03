Berlin

Im Sommer wird „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspieler Felix van Deventer (22) zum ersten Mal Vater. „Natürlich nehme ich mir Elternzeit. Ich weiß zwar noch nicht, wie lange, aber sobald meine Freundin ins Krankenhaus muss, bin ich sofort bei ihr“, sagte van Deventer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Apropos Zeit: Vor der Geburt wird der Schauspieler seine Freundin Antje Zinnow (22) aus Zeitgründen nicht mehr heiraten können: „Ein Heiratsantrag kommt aber auf jeden Fall. Nur wann, das weiß ich noch nicht. Dieses Jahr ist echt schon sehr voll.“

Auch mit einem gemeinsamen Urlaub sieht es in der nächsten Zeit schlecht aus, verriet der Schauspieler während einer Reise-Battle-Veranstaltung in der Mall of Berlin. „Ich bin überhaupt nicht gut im Kofferpacken. Ich sage zu meiner Freundin: ’Schatz, kannst du bitte mal den Koffer packen?’“, verriet er lachend.

Felix gönnt Evelyn Burdecki den Sieg

Beim RTL-Dschungelcamp Ende Januar hatte sich der Schauspieler mit dem zweiten Platz begnügen müssen, während Evelyn Burdecki (30) die Siegprämie von 100.000 Euro einheimste. Dazu Felix van Deventer: „Das Geld war mir nie wichtig, aber als ich im Finale stand, wollte ich die Kohle natürlich gern haben. Aber jetzt ist alles perfekt. Ich bin froh, dass ich Zweiter geworden bin und gönne Evelyn den Sieg von ganzem Herzen.“

Von Thomas Kielhorn/RND