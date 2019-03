Hamburg

Eine 34 Jahre alte Frau aus Hamburg hat in einem Schnitzel-Restaurant ihr Baby zur Welt gebracht. Die Feuerwehr bestätigte am Mittwochmorgen Medienberichte, denen zufolge die hochschwangere Frau bereits am Sonntag mit ihrer Familie bei „Schweinske“ im Stadtteil Farmsen essen war, als plötzlich die Wehen einsetzten.

Nur rund 20 Minuten später war Tochter Matilda geboren - und ist völlig gesund. Zuvor hatten „Bild“ und „ Hamburger Morgenpost“ über die außergewöhnliche Entbindung berichtet.

Von RND/dpa