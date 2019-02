London

Jahrelang saß Debra Goddard aus England auf einem Vermögen – ohne es zu wissen. Die 55-Jährige hatte als junge Frau auf einem Flohmarkt einen Ring mit einem vermeintlichen „Glasstein“ für umgerechnet gut elf Euro gekauft. Doch der Stein entpuppte sich als Diamant.

Als Goddards Mutter von einem Verwandten um all ihre Ersparnisse gebracht worden war, brachte die 55-jährige Sozialarbeiterin den Ring zu einem Juwelier – in der Hoffnung, dass er vielleicht ein paar hundert Euro einbringen würde, berichtet die Zeitung „The Sun“.

Glasstein entpuppt sich als Diamant mit 26,27 Karat

„Als ich zum Juwelier ging, wäre er beinahe in Ohnmacht gefallen“, erzählt Goddard der Zeitung. „Er sagte ’weißt du, was das ist? Es ist ein Diamant’“. Die ganze Nacht hätte sie wachgesessen und den Juwel mit seinen 26,27 Karat betrachtet.

Mit ihrem Flohmarktfund machte sich Goddard auf zum Auktionshaus Sotheby’s und auch dort wurde ihr der Wert des Rings bestätigt. 536.000 Euro bekam die Londonerin für ihren Ring mit dem „Glasstein“ und gab das Geld an ihre Mutter weiter. „Es ist Karma für die schlechten Dinge, die in unserem Leben passiert sind. Und meiner Mutter wurde alles genommen“, so Goddard gegenüber „The Sun“.

Während der Tochter das Geld egal sei, genieße ihre Mutter den unerwarteten Geldregen. „Sie hat Urlaub in Barbados gemacht, Tom Jones gesehen, Celine Dion in Vegas gesehen und sich einen Pelz gekauft. Das Geld ist für mich nicht wichtig“, sagt Goddard der Zeitung. Sie arbeitet weiter ehrenamtlich für eine gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisation.

Von RND/mat