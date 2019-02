Leipzig

Kurioser Prozessbeginn: Die Bronzeglocke der Propsteikirche in Leipzig mit einem Durchmesser von 70 Zentimetern wurde im September 2016 gestohlen – und mit einer Flex in drei Teile zersägt. Die Geschichte des Klangkörpers gleicht einem Krimi und beschäftigt nun auch das Leipziger Amtsgericht.

Vor diesem mussten sich am Dienstag Oliver P. und Nicole G. verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, die Glocke aus dem Lichthofatrium der damals bereits ungenutzten Propsteikirche gestohlen oder sie von einem unbekannten Dritten übernommen zu haben, um sie anschließend zu verkaufen.

Kirchenglocke und Bronzetürgriffe entwendet

Neben dem 250 Kilogramm schweren Bronzestück sollen der 32-Jährige, der derzeit wegen anderer Delikte im Gefängnis sitzt, und die 33-Jährige auch vier Bronzetürgriffe aus der seinerzeit leerstehenden katholischen Kirche entwendet haben.

Ihnen wird vorgeworfen, die Türgriffe zusammen mit der Glocke vor drei Jahren an einen Leipziger Schrotthändler für knapp 490 Euro verkauft zu haben. Zwei Tage später sollen die beiden erneut in die entwidmete Kirche eingedrungen und 17 Pfeifen der wertvollen Schuke-Orgel demontiert haben. Teils hätten sie die Pfeifen mitgenommen, teils für den Abtransport bereitgelegt, so die Anklage. Die Orgel sei danach unbrauchbar und unbespielbar gewesen.

Nach einem Rechtsgespräch zwischen Richter, Schöffen, Verteidigern und Staatsanwältin verlas der Verteidiger von Oliver P. ein umfassendes Geständnis seines Mandanten. Er habe zwei Teile der Kirchenglocke ebenso wie die Türgriffe von einer Person erhalten und die Gegenstände, wie in der Anklage beschrieben, an einen Schrotthändler verkauft. Aus dem Geständnis ging allerdings nicht hervor, ob P. sich auch an den Orgelpfeifen zu schaffen gemacht hatte. Auch der Verbleib der Glockenkrone ist bis heute ungeklärt.

Oliver P. verbüßt bereits Haftstrafe

Mit 14 Jahren habe P. mit dem Drogenkonsum begonnen, so sein Anwalt. Zum Tatzeitpunkt habe er zwischen ein und zwei Gramm Crystal täglich genommen. „Die Straftaten müssen vor diesem Hintergrund gesehen werden“, sagte der Verteidiger. Sein Mandant habe das Diebesgut verkauft, um sich die Drogen leisten zu können. Seit Juli 2017 ist P. in der Justizvollzugsanstalt Torgau inhaftiert.

Im Mai vorigen Jahres verurteilte das Landgericht Leipzig P. wegen anderer Delikte zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft. Die Polizei fasste ihn, nachdem er versucht hatte, bei einem Baumarkt mit einer fremden EC-Karte zu bezahlen. Auch deswegen musste sich das Duo am Dienstag vor dem Amtsgericht verantworten. P. zeigte sich auch in diesem Punkt geständig. Er habe zwei Bankkarten erworben und zu Zahlungen missbraucht, ließ er mitteilen. Zudem habe er im November 2016 zwei Autos aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet, genau wie die Staatsanwaltschaft es ihm vorwirft. Am 21. Februar wird der Prozess fortgesetzt.

Von RND/ Theresa Held