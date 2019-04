New York

Zehn Tage bevor die achte und letzte Staffel von „Game of Thrones“ anläuft, feierten die Stars der Serie am Mittwochabend das Ende mit einer großen Premierenfeier in New York. Vor allem die beiden Schauspielerinnen Sophie Turner (spielt Sansa Stark) und Maisie Wiliams (spielt Arya Stark) sorgten auf dem roten Teppich für den meisten Applaus. Während sich Turner für ein kurzes Trägerkleid von Louis Vuitton entschieden hatte, trug ihre Serienschwester einen bodenlangen Rüschenrock von Miu Miu.

Schauspielerin Emilia Clarke zeigte sich von ihrer dunklen Seite. In der Serie ist sie mit blonder Wallemähne zu sehen. Quelle: imago

Sibel Kekili kommt zur Abschiedsfeier

Ein weiterer Hingucker war die durchsichtige Robe von Emilia Clarke (spielt Drachenmutter Daenerys Targaryen). Sie sorgte für das meiste Erstaunen bei den anwesenden Fans, die Clarke in der Serie nur mit blonder Wallemähne bestaunen können und die zur Premierenfeier mit dunkelbraunem Mittelscheitel auftauchte.

Insgesamt kamen rund 20 Castmitglieder zur Premierenfeier. Darunter auch zahlreiche ehemalige Mitglieder wie die deutsche Schauspielerin Sibel Kekili (spielte Freudenmädchen Shae) und Hawaiianer Jason Momoa (spielte Khal Drogo) .

In der Serie schon längst Geschichte, aber trotzdem auf der Feier dabei: die deutsche Schauspielerin Sibel Kekili. Quelle: imago

Momoa hatte seine Frau Lisa Bonet mitgebracht. Ebenfalls mit seiner Frau Erica Schmidt erschien Peter Dinklage (spielt Tyrion Lennister). Außerdem bei der Premierenfeier gesichtet wurden unter anderem noch: „ Game of Thrones“-Schöpfer George R.R. Martin, Nikolai Coster Waldau und Alfie Allen.

Schauspieler Peter Dinklage kam mit seiner Frau Erica Schmidt zur großen Premierenfeier. Quelle: imago

Von Thomas Kielhorn/RND