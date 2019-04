Panorama Gefährlicher Straftäter - Flüchtiger Brandstifter in Pirmasens gefasst Aufatmen in Ostholstein und dem ganzen Norden: Der gesuchte Straftäter Jan F., der am Sonntag aus einer forensischen Psychiatrie in Neustadt geflohen ist, wurde gefasst. Er galt als sehr gefährlich und gewaltbereit.

Ausgerechnet an seinem Geburtstag ging er der Polizei ins Netz. Quelle: imago stock&people/Symbolbild