Hannover

Der gelernte Pflegehelfer Roland W. muss sich vor dem Landgericht Hannover wegen sexuellen Missbrauchs von Kranken und Hilfsbedürftigen, wegen sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen und Vergewaltigung verantworten. Der Mann soll sich 14-mal an drei schwerstbehinderten Frauen vergangen haben.

Am Dienstag legte er vor Gericht ein Geständnis ab, die Taten wurden von ihm selbst fotografiert und gefilmt, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet. Die sexuellen Übergriffe geschahen in einer Wohneinrichtung der Diakonie in Hannover.

Die Verhandlung in Hannover war nach der Befragung des Mannes abgebrochen worden, da sich im privaten und beruflichen Vorleben des Angeklagten Abgründe aufgetan hatten, sodass Roland W. nun vor einer Neuansetzung des Prozesses psychiatrisch untersucht werden soll.

Von RND