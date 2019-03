Göttingen

Bei Alkohol-Kontrollen auf Parkplätzen an der A7 in Südniedersachsen hat die Polizei 20 betrunkenen Lkw-Fahrern die Weiterfahrt verboten. Die Lasterfahrer hätten jeweils mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut gehabt, teilte eine Sprecherin am Montag mit. Weitere 15 Fahrer hatten ebenfalls Alkohol konsumiert. Sie lagen aber unter dem Grenzwert von 0,5 Promille. Trauriger Spitzenreiter war ein 39 Jahre alter Mann, der seine Fahrt eigentlich trotz 3,02 Promille fortsetzen wollte. Die Polizei hatte am Sonntagabend auf Parkplätzen und Raststätten an der A7 zwischen Göttingen und Hildesheim insgesamt 223 Fahrer kontrolliert. Die Trucker warteten dort auf das Ende des Sonntagsfahrverbots um 22 Uhr.

Bereits in den vergangenen Wochen hat die Polizei an verschiedenen Stellen LKW-Fahrer auf ihre Fahrtüchtigkeit kontrolliert – und hat dabei viele Alkoholverstöße festgestellt.

Von RND/lni