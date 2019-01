Los Angeles

Es war der Abend der starken Frauen. Bei der Verleihung der 76. Golden Globe Awards in Los Angeles liefen die erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods über den Roten Teppich. Doch statt sich nur bei ihren Familien und Förderern zu bedanken, hatten die Gewinnerinnen des Abends besondere Botschaften für ihre Kolleginnen.

So gewann zunächst Regina King (47) den Golden Globe Award in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“. In ihrer Rede sagte sie anschließend: „Ich verspreche hiermit: Bei allem, was ich in den nächsten Jahren produziere – und das wird hart – werde ich dafür sorgen, dass immer 50 Prozent Frauen mit dabei sind. Und ich fordere jeden heraus, der in der gleichen Machtposition ist, es mir gleich zu tun.“

Rachel Brosnahan erzählte dann stolz in ihrer Rede von den Dreharbeiten zu „The Marvelous Mrs. Maisel“: „Bei uns gibt es ein Matriarchat, geführt von Amy Sherman-Palladino. Wir haben Frauen in so vielen Führungspositionen in der Serie.“

Glenn Close : „Wir müssen unsere Träume verwirklichen“

Und auch Glenn Close, die Gewinnerin in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin Drama“ beschäftigte sich in ihrer Rede mit der Rolle der Frau. Während ihrer sehr emotionalen Rede hatte die Schauspielerin Tränen in den Augen, wandte sich an das Publikum: „Wir Frauen sind Erzieher, wir haben unsere Kind und unsere Partner, wenn wir Glück haben. Aber wir müssen auch unsere persönliche Erfüllung finden. Wir müssen unsere Träume verwirklichen, wir müssen sagen „Ich kann das“ und ich denke, wir sollten das Recht haben, es dann auch zu tun.“

Von RND/Lena Obschinsky